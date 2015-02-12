Фомина (Бондарева) Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1923
Дата смерти12.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1954
Рождение ребёнка
09.05.1960
Смерть
12.02.2015