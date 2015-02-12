Фомина (Бондарева) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Бондарева) Екатерина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1923

Дата смерти

12.02.2015

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1923

Отец: Бондарев Семён Михайлов

Мать: Бондарева (Хрулёва) Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
20.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
09.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Василий Михайлович

Смерть
12.02.2015

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