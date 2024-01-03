Фомин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1927
Дата смерти04.07.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1927
Отец: Фомин Михаил Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1954
Рождение ребёнка
09.05.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1979