Фомин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1927

Дата смерти

04.07.1979

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1927

Отец: Фомин Михаил Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
09.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина Екатерина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Екатерина Семеновна

Смерть
04.07.1979
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