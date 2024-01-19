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Бондарев Семён Михайлов

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Место рождения

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1889

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Бондарев Михаил Васильев

Мать: Бондарева Екатерина Петрова

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.02.1908

Сын: Бондарев Иван Семенович

Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Кузьминична

Никульское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.06.1908

Жена: Бондарева Татьяна Кузьминична

Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1909

Сын: Бондарев Николай Семёнович

Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Кузьминична

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.1911

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Кузьминична

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1919

Сын: Бондарев Александр

Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
07.01.1923

Дочь: Фомина Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
25.12.1926

Сын: Бондарев Владимир Семенович

Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Кузьминична

Смерть
1947
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