Бондарев Семён Михайлов
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
20.02.1908
Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Кузьминична
Никульское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.06.1908
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1909
Сын: Бондарев Николай Семёнович
Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
15.06.1911
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1919
Сын: Бондарев Александр
Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
07.01.1923
Дочь: Фомина Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
25.12.1926
Сын: Бондарев Владимир Семенович
Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Кузьминична
Смерть
1947