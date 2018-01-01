деревня Кувекино, деревня Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Кувекино

Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Москвы и Московской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4563Кувякино (Кувекино), с. каз.при р. Десне и колодцах.93032112125Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Десенская волость
1117. Кувякино, село бывшее государственное, дворов 41, жителей 296, церковь православная

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Десенская волость
Село Кувякино 105Московско-Курская железная дорога, платформа Щербинка. 839Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Новомосковский административный округ
42706Кувекинодеревня55°29'с.ш.37°26'в.д.N-37-015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close