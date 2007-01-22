(Бондарева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1911
Дата смерти22.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щеглов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щеглов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щеглов Валентин
Смерть
22.01.2007