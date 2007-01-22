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(Бондарева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1911

Дата смерти

22.01.2007

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КН
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1911

Отец: Бондарев Семён Михайлов

Мать: Бондарева (Хрулёва) Татьяна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеглов Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеглов Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Валентин

Смерть
22.01.2007

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