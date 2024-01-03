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Бондарева Екатерина Петрова

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Место рождения

Подольск, Подольск, Московская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Васильев Петр

Мать: не указана

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
14.02.1888

Муж: Бондарев Михаил Васильев

Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1889

Сын: Бондарев Семён Михайлов

Отец ребёнка: Бондарев Михаил Васильев

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бондарев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бондарев Михаил Васильев

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.02.1896

Сын: Бондарев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Бондарев Михаил Васильев

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.1899

Сын: Бондарев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Бондарев Михаил Васильев

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
1931

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