Бондарева Екатерина Петрова
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Васильев Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1888
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Бондарев Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Бондарев Михаил Васильев
Рождение ребёнка
23.02.1896
Сын: Бондарев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Бондарев Михаил Васильев
Рождение ребёнка
06.05.1899
Сын: Бондарев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Бондарев Михаил Васильев
Смерть
1931