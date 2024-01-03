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Бондарев Николай Семёнович

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Место рождения

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.10.1909

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1909

Отец: Бондарев Семён Михайлов

Мать: Бондарева (Хрулёва) Татьяна Кузьминична

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Бондарева (Бондарева) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева (Бондарева) Мария

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Корягиназемлякова (Бондарева) Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Бондарева (Бондарева) Мария

Рождение ребёнка
24.05.1940

Дочь: Бушуева (Бондарева) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Бондарева (Бондарева) Мария

Смерть
?.01.1942

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