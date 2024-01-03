Бондарев Николай Семёнович
Место рождения
Дата рождения08.10.1909
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Бондарева (Бондарева) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Корягиназемлякова (Бондарева) Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Бондарева (Бондарева) Мария
Рождение ребёнка
24.05.1940
Дочь: Бушуева (Бондарева) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Бондарева (Бондарева) Мария
Смерть
?.01.1942