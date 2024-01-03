Бондарев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарев Николай Семёнович

Мать: Бондарева (Бондарева) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Юрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Ширина (Бондарева) Наталья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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