Бондарева (Бондарева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Бондарева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1909

Дата смерти

08.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1909

Отец: Кобзарев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Бондарев Николай Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Николай Семёнович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Корягиназемлякова (Бондарева) Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Бондарев Николай Семёнович

Рождение ребёнка
24.05.1940

Дочь: Бушуева (Бондарева) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Бондарев Николай Семёнович

Смерть
08.07.1996
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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