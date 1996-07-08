Бондарева (Бондарева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1909
Дата смерти08.07.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1909
Отец: Кобзарев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Бондарев Николай Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Корягиназемлякова (Бондарева) Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Бондарев Николай Семёнович
Рождение ребёнка
24.05.1940
Дочь: Бушуева (Бондарева) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Бондарев Николай Семёнович
Смерть
08.07.1996
Похороны
Неизвестно