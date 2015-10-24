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Бондарев Владимир Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1926

Дата смерти

24.10.2015

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1926

Отец: Бондарев Семён Михайлов

Мать: Бондарева (Хрулёва) Татьяна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Мария

Рождение ребёнка
30.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева Мария

Рождение ребёнка
18.12.1962

Сын: Бондарев Олег

Мать ребёнка: Бондарева Мария

Смерть
24.10.2015

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