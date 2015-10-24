Бондарев Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1926
Дата смерти24.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева Мария
Рождение ребёнка
30.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарева Мария
Рождение ребёнка
18.12.1962
Сын: Бондарев Олег
Мать ребёнка: Бондарева Мария
Смерть
24.10.2015