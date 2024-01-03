Бондарева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Владимир Семенович

Рождение ребёнка
30.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Владимир Семенович

Рождение ребёнка
18.12.1962

Сын: Бондарев Олег

Отец ребёнка: Бондарев Владимир Семенович

Смерть
Неизвестно

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