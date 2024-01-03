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Бондарев Иван Семенович

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Место рождения

Никульское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.02.1908

Дата смерти

20.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1908

Отец: Бондарев Семён Михайлов

Мать: Бондарева (Хрулёва) Татьяна Кузьминична

Никульское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Упоминание
Неизвестно
Родился в д. Никульское, МО, был внебрачным ребенком. Жил в дедом Кузьмой и бабкой Варварой. В 8(9)летнем возрасте был отправлен в интернат в с
Бракосочетание
15.02.1930

Жена: Бондарева (Зольнова) Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
28.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева (Зольнова) Антонина Федоровна

Остафьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1939

Дочь: Половинкина (Бондарева) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Бондарева (Зольнова) Антонина Федоровна

Остафьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
20.12.1992

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