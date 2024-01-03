Бондарев Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения20.02.1908
Дата смерти20.12.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1908
Упоминание
Неизвестно
Родился в д. Никульское, МО, был внебрачным ребенком. Жил в дедом Кузьмой и бабкой Варварой. В 8(9)летнем возрасте был отправлен в интернат в с
Бракосочетание
15.02.1930
Рождение ребёнка
28.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарева (Зольнова) Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
27.01.1939
Дочь: Половинкина (Бондарева) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Бондарева (Зольнова) Антонина Федоровна
Смерть
20.12.1992