Бондарева (Зольнова) Антонина Федоровна
Место рождения
Дата рождения29.04.1908
Дата смерти21.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1908
Отец: Зольнов Федор Яковлев
Упоминание
Неизвестно
Родилась в 1908 году. Была младшей дочерью в семье.
Бракосочетание
15.02.1930
Рождение ребёнка
28.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарев Иван Семенович
Рождение ребёнка
27.01.1939
Дочь: Половинкина (Бондарева) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Бондарев Иван Семенович
Смерть
21.03.1993