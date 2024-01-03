Бондарева (Зольнова) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Зольнова) Антонина Федоровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.04.1908

Дата смерти

21.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1908

Отец: Зольнов Федор Яковлев

Мать: Зольнова Елизавета Карпова

Москва, город федерального значения Москва
Упоминание
Неизвестно
Родилась в 1908 году. Была младшей дочерью в семье.
Бракосочетание
15.02.1930

Муж: Бондарев Иван Семенович

Рождение ребёнка
28.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Иван Семенович

Остафьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1939

Дочь: Половинкина (Бондарева) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Бондарев Иван Семенович

Остафьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
21.03.1993

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