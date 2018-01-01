село Остафьево, село Остафьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Остафьево

Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По поводу порчи портрета государя императора крестьянином села Астафьева, Дубровицкой волости, Подольского уезда Василием Сергеевым Стакановым на родине 103 ст. угол. уло Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4537Астафьево (Климово), с. вл.при пруде и колодце.73549169180Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Дубровицкая волость
1145. Астафьево (Климово), село бывшее владельческое, дворов 72, жителей 436, церковь православная, школа, 2 лавки

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Дубровицкая волость
Село Астафьево 710Московско-Курская железная дорога, платформа Щербинка. 373Имение Графа Шереметева, земское училище, торговая лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Новомосковский административный округ
62233Остафьевосело55°30'с.ш.37°32'в.д.N-37-016
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