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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По поводу порчи портрета государя императора крестьянином села Астафьева, Дубровицкой волости, Подольского уезда Василием Сергеевым Стакановым на родине 103 ст. угол. уло Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4537Астафьево (Климово), с. вл.при пруде и колодце.73549169180Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1145. Астафьево (Климово), село бывшее владельческое, дворов 72, жителей 436, церковь православная, школа, 2 лавки
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Астафьево 710Московско-Курская железная дорога, платформа Щербинка. 373Имение Графа Шереметева, земское училище, торговая лавка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62233Остафьевосело55°30'с.ш.37°32'в.д.N-37-016