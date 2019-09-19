Половинкина (Бондарева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина (Бондарева) Галина Ивановна

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Место рождения

Остафьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.01.1939

Дата смерти

19.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1939

Отец: Бондарев Иван Семенович

Мать: Бондарева (Зольнова) Антонина Федоровна

Остафьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинкин Александр

Отец ребёнка: Половинкин Валентин Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинкин Валентин Георгиевич

Рождение ребёнка
04.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половинкин Валентин Георгиевич

Смерть
19.09.2019

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