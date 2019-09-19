Половинкина (Бондарева) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.01.1939
Дата смерти19.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Александр
Отец ребёнка: Половинкин Валентин Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половинкин Валентин Георгиевич
Смерть
19.09.2019