Половинкин Валентин Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловинкин Валентин Георгиевич

Половинкин Валентин Георгиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Половинкин Георгий Павлович

Мать: Половинкин Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
04.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Половинкина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинкин Александр

Мать ребёнка: Половинкина Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинкина Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close