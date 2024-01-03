Половинкин Валентин Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Половинкина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Александр
Мать ребёнка: Половинкина Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно