Зольнова Елизавета Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Карп
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
07.08.1885
Дочь: Ладыженская (Зольнова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Рыженкова (Зольнова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев
Рождение ребёнка
29.07.1888
Дочь: (Зольнова) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев
Рождение ребёнка
1893
Сын: Зольнов Константин
Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев
Рождение ребёнка
02.03.1898
Дочь: Зольнов Александра
Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Зольнова) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Зольнова) Евгения Федорова
Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев
Рождение ребёнка
29.04.1908
Дочь: Бондарева (Зольнова) Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев
Рождение ребёнка
22.05.1911
Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев
Смерть
1919