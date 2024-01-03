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Зольнова Елизавета Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Карп

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1885

Муж: Зольнов Федор Яковлев

Рождение ребёнка
07.08.1885

Дочь: Ладыженская (Зольнова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Рыженкова (Зольнова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев

Рождение ребёнка
29.07.1888

Дочь: (Зольнова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев

Рождение ребёнка
1893

Сын: Зольнов Константин

Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев

Рождение ребёнка
02.03.1898

Дочь: Зольнов Александра

Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев

Рождение ребёнка
1900

Сын: Зольнов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Зольнова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Зольнова) Евгения Федорова

Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев

Рождение ребёнка
29.04.1908

Дочь: Бондарева (Зольнова) Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.05.1911

Сын: Зольнов Михаил Федоров

Отец ребёнка: Зольнов Федор Яковлев

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1919

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