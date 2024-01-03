Зольнов Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти?.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Зольнов Федор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Зольнова) Тамара
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Михайловна
Смерть
?.01.1960