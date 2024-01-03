Зольнов Сергей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗольнов Сергей Федорович

Зольнов Сергей Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.01.1960

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Зольнов Федор Яковлев

Мать: Зольнова Елизавета Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Зольнова) Тамара

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Михайловна

Смерть
?.01.1960

Мы используем куки для улучшения работы сайта.