Рыженкова (Зольнова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыженкова (Зольнова) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1968 или 1969

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Зольнов Федор Яковлев

Мать: Зольнова Елизавета Карпова

Бракосочетание
1913

Муж: Рыженков Василий Петрович

Рождение ребёнка
20.03.1915

Дочь: (Рыженкова) Лидия

Отец ребёнка: Рыженков Василий Петрович

Рождение ребёнка
20.03.1915

Сын: Рыженков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Рыженков Василий Петрович

Смерть
1968 или 1969

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