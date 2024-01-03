Рыженкова (Зольнова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1968 или 1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Зольнов Федор Яковлев
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
20.03.1915
Дочь: (Рыженкова) Лидия
Отец ребёнка: Рыженков Василий Петрович
Рождение ребёнка
20.03.1915
Сын: Рыженков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Рыженков Василий Петрович
Смерть
1968 или 1969