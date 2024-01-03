Рыженков Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
20.03.1915
Дочь: (Рыженкова) Лидия
Мать ребёнка: Рыженкова (Зольнова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
20.03.1915
Сын: Рыженков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Рыженкова (Зольнова) Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно