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Рыженков Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1913

Жена: Рыженкова (Зольнова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
20.03.1915

Дочь: (Рыженкова) Лидия

Мать ребёнка: Рыженкова (Зольнова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
20.03.1915

Сын: Рыженков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Рыженкова (Зольнова) Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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