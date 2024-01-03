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Бондарев Михаил Васильев

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Место рождения

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1859

Дата смерти

02.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Бондарев Василий Николаев

Мать: Бондарева Дарья Егоровна

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Военная служба
1888
Запасной младший унтер-офицер
Бракосочетание
14.02.1888

Жена: Бондарева Екатерина Петрова

Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1889

Сын: Бондарев Семён Михайлов

Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Петрова

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бондарев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Петрова

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Упоминание
03.02.1895
Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть сына Николай (рожд. 28 апр.1894г) от простуды
Рождение ребёнка
23.02.1896

Сын: Бондарев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Петрова

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.1899

Сын: Бондарев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Петрова

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
02.03.1901
Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

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