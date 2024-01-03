Бондарев Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти02.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Военная служба
1888
Запасной младший унтер-офицер
Бракосочетание
14.02.1888
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Петрова
Упоминание
03.02.1895
Смерть сына Николай (рожд. 28 апр.1894г) от простуды
Рождение ребёнка
23.02.1896
Сын: Бондарев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
06.05.1899
Сын: Бондарев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Петрова
Смерть
02.03.1901
Похороны
Неизвестно