Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Иван Семенов
Мать: Неонила Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Хрулёва) Анисья
Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Левонтьев
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Бондарева (Хрулёва) Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Левонтьев
Никульское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.07.1890
Сын: Хрулёв Степан
Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Левонтьев
Рождение ребёнка
?.02.1895
Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Левонтьев
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Хрулёва) Мария
Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Левонтьев
Рождение ребёнка
1898
Сын: Хрулёв Алексей
Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Левонтьев
Смерть
1940