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Варвара Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Иван Семенов

Мать: Неонила Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулёв Кузьма Левонтьев

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Хрулёва) Анисья

Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Левонтьев

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Бондарева (Хрулёва) Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Левонтьев

Никульское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.07.1890

Сын: Хрулёв Степан

Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Левонтьев

Рождение ребёнка
?.02.1895

Сын: Хрулёв Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Левонтьев

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Хрулёва) Мария

Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Левонтьев

Рождение ребёнка
1898

Сын: Хрулёв Алексей

Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Левонтьев

Смерть
1940

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