Неонила Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Федор Иванов
Мать: Евдокия Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1861
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Семенов
Смерть
Неизвестно