Хрулёв Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Хрулёв Кузьма Левонтьев
Мать: Варвара Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Хрулёва) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Хрулёва) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Хрулёва) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Хрулёва) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Алексеевна
Смерть
1961