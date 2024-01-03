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Хрулёв Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Хрулёв Кузьма Левонтьев

Мать: Варвара Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Хрулёва) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Хрулёва) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Хрулёва) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Хрулёва) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Алексеевна

Смерть
1961

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