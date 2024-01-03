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Хрулева Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулёв Алексей

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Хрулёва) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Хрулёв Алексей

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Хрулёва) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Хрулёв Алексей

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Хрулёва) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Хрулёв Алексей

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Хрулёва) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Хрулёв Алексей

Смерть
1980

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