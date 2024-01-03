Хрулева Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрулёв Алексей
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Хрулёва) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Хрулёв Алексей
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Хрулёва) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Хрулёв Алексей
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Хрулёва) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Хрулёв Алексей
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Хрулёва) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Хрулёв Алексей
Смерть
1980