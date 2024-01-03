(Хрулёва) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хрулёва) Мария Алексеевна

(Хрулёва) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Хрулёв Алексей

Мать: Хрулева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1965

Мы используем куки для улучшения работы сайта.