Хрулёв Кузьма Левонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Хрулёва) Анисья
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Бондарева (Хрулёва) Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Никульское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.07.1890
Сын: Хрулёв Степан
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
?.02.1895
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Хрулёва) Мария
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1898
Сын: Хрулёв Алексей
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Смерть
Неизвестно