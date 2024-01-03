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Хрулёв Кузьма Левонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Хрулёв Левонтий Прохоров

Мать: Хрулёва Прасковья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Иванова

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Хрулёва) Анисья

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Бондарева (Хрулёва) Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Никульское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.07.1890

Сын: Хрулёв Степан

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Рождение ребёнка
?.02.1895

Сын: Хрулёв Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Хрулёва) Мария

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Рождение ребёнка
1898

Сын: Хрулёв Алексей

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Смерть
Неизвестно

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