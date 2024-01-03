Хрулёв Левонтий Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1842
Дата смерти13.10.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1842
Отец: Хрулёв Прохор Егоров
Мать: Хрулёва Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Хрулёва) Дарья Левонтьева
Мать ребёнка: Хрулёва Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Хрулёва Прасковья Филиппова
Смерть
13.10.1903