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Хрулёв Левонтий Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1842

Дата смерти

13.10.1903

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1842

Отец: Хрулёв Прохор Егоров

Мать: Хрулёва Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулёва Прасковья Филиппова

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Хрулёва) Дарья Левонтьева

Мать ребёнка: Хрулёва Прасковья Филиппова

Рождение ребёнка
1867

Сын: Хрулёв Кузьма Левонтьев

Мать ребёнка: Хрулёва Прасковья Филиппова

Смерть
13.10.1903

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