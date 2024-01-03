Хрулёв Прохор Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти15.03.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Хрулёв Егор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрулёва Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Хрулёва) Пелагея Прохорова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Хрулёва) Евфросиния Прохорова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
12.06.1842
Мать ребёнка: Хрулёва Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Хрулёва) Дарья Прохорова
Мать ребёнка: Хрулёва Евдокия Иванова
Смерть
15.03.1876