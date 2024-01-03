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Хрулёв Прохор Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

15.03.1876

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Хрулёв Егор Яковлев

Мать: Хрулёва Ульяна Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулёва Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Хрулёв Василий Прохоров

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Хрулёва) Пелагея Прохорова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Хрулёв Степан Прохоров

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Хрулёва) Евфросиния Прохорова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
12.06.1842

Сын: Хрулёв Левонтий Прохоров

Мать ребёнка: Хрулёва Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Хрулёва) Дарья Прохорова

Мать ребёнка: Хрулёва Евдокия Иванова

Смерть
15.03.1876

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