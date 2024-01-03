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Хрулёва Ульяна Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

До 1852

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Герасим Ерофеев

Мать: Евдокия Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулёв Егор Яковлев

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Хрулёва) Евфимия Егорова

Отец ребёнка: Хрулёв Егор Яковлев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Хрулёв Кузьма Егоров

Отец ребёнка: Хрулёв Егор Яковлев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Хрулёв Прохор Егоров

Отец ребёнка: Хрулёв Егор Яковлев

Смерть
До 1852

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