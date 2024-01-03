Хрулёва Ульяна Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиДо 1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Герасим Ерофеев
Мать: Евдокия Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрулёв Егор Яковлев
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Хрулёва) Евфимия Егорова
Отец ребёнка: Хрулёв Егор Яковлев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Хрулёв Кузьма Егоров
Отец ребёнка: Хрулёв Егор Яковлев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Хрулёв Прохор Егоров
Отец ребёнка: Хрулёв Егор Яковлев
Смерть
До 1852