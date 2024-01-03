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Хрулёв Кузьма Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1871

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Хрулёв Егор Яковлев

Мать: Хрулёва Ульяна Герасимова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Неонила Кузьмина

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
02.02.1839

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
02.02.1839

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулева Евдокия Никитина

Смерть
После 1871
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