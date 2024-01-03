Хрулёв Кузьма Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Хрулёв Егор Яковлев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Неонила Кузьмина
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
02.02.1839
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
02.02.1839
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрулева Евдокия Никитина
Смерть
После 1871