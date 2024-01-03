Хрулева Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрулёв Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Хрулёва) Неонила Кузьмина
Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
02.02.1839
Дочь: (Хрулёва) Агафья
Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
02.02.1839
Дочь: (Хрулёва) Анна
Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Егоров
Смерть
Неизвестно