Хрулева Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулева Евдокия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулёв Кузьма Егоров

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Хрулёва) Неонила Кузьмина

Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Егоров

Рождение ребёнка
02.02.1839

Дочь: (Хрулёва) Агафья

Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Егоров

Рождение ребёнка
02.02.1839

Дочь: (Хрулёва) Анна

Отец ребёнка: Хрулёв Кузьма Егоров

Смерть
Неизвестно

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