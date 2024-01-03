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Хрулёв Егор Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

До 1843

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Хрулёв Яков Анисимов

Мать: Хрулёва Ефимия Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулёва Ульяна Герасимова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Хрулёва) Евфимия Егорова

Мать ребёнка: Хрулёва Ульяна Герасимова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Хрулёв Кузьма Егоров

Мать ребёнка: Хрулёва Ульяна Герасимова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Хрулёв Прохор Егоров

Мать ребёнка: Хрулёва Ульяна Герасимова

Смерть
До 1843

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