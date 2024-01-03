Хрулёв Егор Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиДо 1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Хрулёв Яков Анисимов
Мать: Хрулёва Ефимия Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Хрулёва) Евфимия Егорова
Мать ребёнка: Хрулёва Ульяна Герасимова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Хрулёв Кузьма Егоров
Мать ребёнка: Хрулёва Ульяна Герасимова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Хрулёв Прохор Егоров
Мать ребёнка: Хрулёва Ульяна Герасимова
Смерть
До 1843