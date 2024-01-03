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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1841

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулёв Прохор Егоров

Рождение ребёнка
1826

Сын: Хрулёв Василий Прохоров

Отец ребёнка: Хрулёв Прохор Егоров

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Хрулёва) Пелагея Прохорова

Отец ребёнка: Хрулёв Прохор Егоров

Рождение ребёнка
1836

Сын: Хрулёв Степан Прохоров

Отец ребёнка: Хрулёв Прохор Егоров

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Хрулёва) Евфросиния Прохорова

Отец ребёнка: Хрулёв Прохор Егоров

Смерть
До 1841

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