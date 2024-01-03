Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрулёв Прохор Егоров
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Хрулёв Прохор Егоров
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Хрулёва) Пелагея Прохорова
Отец ребёнка: Хрулёв Прохор Егоров
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Хрулёв Прохор Егоров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Хрулёва) Евфросиния Прохорова
Отец ребёнка: Хрулёв Прохор Егоров
Смерть
До 1841