Хрулёва Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрулёва Евдокия Иванова

Хрулёва Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

18.01.1875

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулёв Прохор Егоров

Рождение ребёнка
12.06.1842

Сын: Хрулёв Левонтий Прохоров

Отец ребёнка: Хрулёв Прохор Егоров

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Хрулёва) Дарья Прохорова

Отец ребёнка: Хрулёв Прохор Егоров

Смерть
18.01.1875

Мы используем куки для улучшения работы сайта.