Хрулёва Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти18.01.1875
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрулёв Прохор Егоров
Рождение ребёнка
12.06.1842
Отец ребёнка: Хрулёв Прохор Егоров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Хрулёва) Дарья Прохорова
Отец ребёнка: Хрулёв Прохор Егоров
Смерть
18.01.1875