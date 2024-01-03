Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Семен Иванов
Мать: Ксения Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Федорова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Неонила Федорова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Неонила Федорова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Неонила Федорова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Неонила Федорова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Неонила Федорова
Смерть
Неизвестно