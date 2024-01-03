Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Семен Иванов

Мать: Ксения Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Федорова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Неонила Федорова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Неонила Федорова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Неонила Федорова

Рождение ребёнка
1861

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Неонила Федорова

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Неонила Федорова

Смерть
Неизвестно

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