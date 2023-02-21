Худекова (Сергеева) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Сергеев Василий Петрович
Мать: не указана
Сын: Худеков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич
Сын: Худеков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич
Сын: Худеков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич
Дочь: Костарева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич
Сын: Худеков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич
Сын: Худеков Валадимир Николаевич
Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич
Дочь: Лесли София Николаевна
Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич
Дочь: Лесли Александра Николаевна
Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич
Дочь: Гольдерекер Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич
Дочь: Лихарева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич
Дочь: Кошелева Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич