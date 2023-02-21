Худекова (Сергеева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худекова (Сергеева) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Василий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1828

Сын: Худеков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
24.11.1833

Сын: Худеков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
05.05.1834

Сын: Худеков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич

с.Подобреево, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
10.12.1837 ст.

Сын: Худеков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Костарева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
14.01.1840

Сын: Худеков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
27.02.1849

Сын: Худеков Валадимир Николаевич

Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесли София Николаевна

Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесли Александра Николаевна

Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольдерекер Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худеков Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихарева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошелева Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Худеков Николай Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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