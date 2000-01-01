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Худеков Николай Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: Худеков Матвей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1828

Сын: Худеков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
24.11.1833

Сын: Худеков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
05.05.1834

Сын: Худеков Павел Николаевич

Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна

с.Подобреево, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
10.12.1837 ст.

Сын: Худеков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Костарева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
14.01.1840

Сын: Худеков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
27.02.1849

Сын: Худеков Валадимир Николаевич

Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольдерекер Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесли София Николаевна

Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихарева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесли Александра Николаевна

Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошелева Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь Московская казенная палата
Смерть
1884
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