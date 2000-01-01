Худеков Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смерти1884
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Худеков Матвей Иванович
Мать: не указана
Сын: Худеков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна
Сын: Худеков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна
Сын: Худеков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна
Дочь: Костарева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна
Сын: Худеков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна
Сын: Худеков Валадимир Николаевич
Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна
Дочь: Гольдерекер Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна
Дочь: Лесли София Николаевна
Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна
Дочь: Лихарева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна
Дочь: Лесли Александра Николаевна
Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна
Дочь: Кошелева Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Худекова Александра Васильевна