Костарева (Худекова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
1870
Сын: Костарев Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Костарев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Костарев Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Костарев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1878
Сын: Костарев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Костарев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костарев Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Костарев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Костарев Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Костарев Анатолий Иванович
Смерть
Неизвестно