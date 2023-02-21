Костарева (Худекова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костарева (Худекова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Худеков Николай Матвеевич

Мать: Худекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Костарев Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Костарев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Костарев Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Костарев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1878

Сын: Костарев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Костарев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костарев Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Костарев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Костарев Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костарев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Костарев Анатолий Иванович

Смерть
Неизвестно
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