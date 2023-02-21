Костарев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костарев Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Костарев Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Костарева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Костарев Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Костарева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
18.07.1878

Сын: Костарев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Костарева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костарев Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Костарева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Костарева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Костарева Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костарева Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
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