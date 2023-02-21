Костарев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Костарев Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Костарева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Костарев Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Костарева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1878
Сын: Костарев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Костарева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костарев Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Костарева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Костарева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Костарева Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно