Худеков Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1837 ст.
Дата смерти20.02.1928
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1837 ст.
Бракосочетание
1866
По воспоминаниям Духовской Л.Д. отец Надежды Алексеевны был против этого брака. Поэтому она сбежала из дома.
Рождение ребёнка
27.04.1868
Сын: Худеков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Худекова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Худеков Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Худекова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
25.06.1877
Мать ребёнка: Худекова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Худекова Надежда Алексеевна
Смерть
20.02.1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния