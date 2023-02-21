Худеков Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудеков Сергей Николаевич

Худеков Сергей Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1837 ст.

Дата смерти

20.02.1928

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1837 ст.

Отец: Худеков Николай Матвеевич

Мать: Худекова Александра Васильевна

Бракосочетание
1866

Жена: Худекова Надежда Алексеевна

По воспоминаниям Духовской Л.Д. отец Надежды Алексеевны был против этого брака. Поэтому она сбежала из дома.
Рождение ребёнка
27.04.1868

Сын: Худеков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Худекова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Худеков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Худекова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
25.06.1877

Сын: Худеков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Худекова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худеков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Худекова Надежда Алексеевна

Смерть
20.02.1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close