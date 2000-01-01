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Худеков Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1868

Дата смерти

27.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1868

Отец: Худеков Сергей Николаевич

Мать: Худекова Надежда Алексеевна

Образование
20.05.1891
Образовательное учреждение: Императорское Училище Правоведения X-м классом; действительный статский советник; причислен к главному управлению землеустройства и земледелия.
Рождение ребёнка
07.07.1900

Сын: Худеков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Худекова Любовь Александровна

Гатчина, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худекова Любовь Александровна

Смерть
27.04.1912
Cologne, Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany (Германия)
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