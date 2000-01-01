Худеков Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1868
Дата смерти27.04.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1868
Образование
20.05.1891
Образовательное учреждение: Императорское Училище Правоведения X-м классом; действительный статский советник; причислен к главному управлению землеустройства и земледелия.
Рождение ребёнка
07.07.1900
Сын: Худеков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Худекова Любовь Александровна
Гатчина, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.1912
Cologne, Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany (Германия)