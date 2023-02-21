Худекова (Страхова) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
1866
По воспоминаниям Духовской Л.Д. отец Надежды Алексеевны был против этого брака. Поэтому она сбежала из дома.
Рождение ребёнка
27.04.1868
Сын: Худеков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Худеков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Худеков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Худеков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
25.06.1877
Отец ребёнка: Худеков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Худеков Сергей Николаевич
Смерть
1918