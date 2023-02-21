Худекова (Страхова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худекова (Страхова) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Страхов Алексей Федорович

Мать: Страхова Надежда Васильевна

Бракосочетание
1866

Муж: Худеков Сергей Николаевич

По воспоминаниям Духовской Л.Д. отец Надежды Алексеевны был против этого брака. Поэтому она сбежала из дома.
Рождение ребёнка
27.04.1868

Сын: Худеков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Худеков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Худеков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Худеков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
25.06.1877

Сын: Худеков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Худеков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худеков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Худеков Сергей Николаевич

Смерть
1918
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