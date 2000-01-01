Страхова (Сергеева) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Василий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Хрущова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Страхов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Худекова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Страхов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1850
Дочь: Воейкова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Страхов Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно