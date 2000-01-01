Страхова (Сергеева) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхова (Сергеева) Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Василий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Хрущова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Страхов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Худекова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Страхов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1850

Дочь: Воейкова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Страхов Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страхов Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно
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