Воейкова (Страхова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (Страхова) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1850

Дата смерти

21.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850

Отец: Страхов Алексей Федорович

Мать: Страхова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1868 ст.

Дочь: Козлова Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Аркадьевич

Ольховец, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.03.1870 ст.

Дочь: Духовская Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Аркадьевич

Рождение ребёнка
27.07.1872

Дочь: Секерина Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Аркадьевич

Рождение ребёнка
01.07.1874

Дочь: Жирова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Аркадьевич

Смерть
21.06.1941
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