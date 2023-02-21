Воейкова (Страхова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1850
Дата смерти21.06.1941
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850
Рождение ребёнка
02.11.1868 ст.
Дочь: Козлова Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Аркадьевич
Ольховец, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.03.1870 ст.
Дочь: Духовская Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Аркадьевич
Рождение ребёнка
27.07.1872
Дочь: Секерина Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Аркадьевич
Рождение ребёнка
01.07.1874
Дочь: Жирова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Аркадьевич
Смерть
21.06.1941