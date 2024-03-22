Козлова (Воейкова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Воейкова) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Ольховец, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.11.1868 ст.

Дата смерти

12.06.1944

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1868 ст.

Отец: Воейков Дмитрий Аркадьевич

Мать: Воейкова Александра Алексеевна

Ольховец, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
01.10.1893

Муж: Козлов Всеволод Николаевич

Село Феняево, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Дело о внесении в родословную книгу дворян Тульской губернии Козлова Всеволода Ивановича
Рождение ребёнка
15.03.1900

Дочь: Козлова Елена Всеволодовна

Отец ребёнка: Козлов Всеволод Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.04.1905

Сын: Козлов Дмитрий Всеволодович

Отец ребёнка: Козлов Всеволод Николаевич

Долгие Лески, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
12.06.1944
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