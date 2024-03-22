Козлова (Воейкова) Надежда Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения02.11.1868 ст.
Дата смерти12.06.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1868 ст.
Бракосочетание
01.10.1893
Село Феняево, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Дело о внесении в родословную книгу дворян Тульской губернии Козлова Всеволода Ивановича
Рождение ребёнка
15.03.1900
Дочь: Козлова Елена Всеволодовна
Отец ребёнка: Козлов Всеволод Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.04.1905
Сын: Козлов Дмитрий Всеволодович
Отец ребёнка: Козлов Всеволод Николаевич
Долгие Лески, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
12.06.1944