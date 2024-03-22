Козлов Дмитрий Всеволодович
Место рождения
Дата рождения21.04.1905
Дата смерти23.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1905
Рождение ребёнка
21.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каменецкая Марья Павловна
Нижний Новгород, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
11.11.1945
Дочь: Яковенко Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Козлова Ираида Всеволодовна
Рождение ребёнка
11.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Ираида Всеволодовна
Бракосочетание
1948
Развод
1954
Бракосочетание
23.07.1967
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
фотокорреспондент Агентства Печати Новости (АПН)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1991
Причина смерти: рак мочевого пузыря
Похороны
1992
Старое кладбище, Александров, Владимирская область, Russia (Россия)