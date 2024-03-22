Козлов Дмитрий Всеволодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Дмитрий Всеволодович

Место рождения

Долгие Лески, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.04.1905

Дата смерти

23.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1919 г.р.
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1905 г.р.

Дети

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1945 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1905

Отец: Козлов Всеволод Николаевич

Мать: Козлова Надежда Дмитриевна

Долгие Лески, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каменецкая Марья Павловна

Нижний Новгород, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
11.11.1945

Дочь: Яковенко Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Козлова Ираида Всеволодовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Ираида Всеволодовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1948

Жена: Козлова Ираида Всеволодовна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1954

Жена: Козлова Ираида Всеволодовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
23.07.1967

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Каменецкая Марья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
фотокорреспондент Агентства Печати Новости (АПН)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменецкая Марья Павловна

Смерть
23.11.1991
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: рак мочевого пузыря
Похороны
1992
Старое кладбище, Александров, Владимирская область, Russia (Россия)
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