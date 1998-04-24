Каменецкая (Михей) Марья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменецкая (Михей) Марья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1905

Дата смерти

24.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1905

Отец: Михей Павел Григорьевич

Мать: Михей Елена Всеволодовна

Рождение ребёнка
21.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Всеволодович

Нижний Новгород, Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Дмитрий Всеволодович

Развод
Неизвестно

Муж: Козлов Дмитрий Всеволодович

Смерть
24.04.1998
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
?.05.1998
Донской монастырь, колумбарий, Москва, Russia (Россия)
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