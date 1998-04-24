Каменецкая (Михей) Марья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1905
Дата смерти24.04.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1905
Отец: Михей Павел Григорьевич
Мать: Михей Елена Всеволодовна
Рождение ребёнка
21.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Всеволодович
Нижний Новгород, Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
24.04.1998
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
?.05.1998
Донской монастырь, колумбарий, Москва, Russia (Россия)