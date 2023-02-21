Михей (Легочинская) Елена Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михей (Легочинская) Елена Всеволодовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Софья Павловна

Отец ребёнка: Михей Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Михей Евгений Павлович

Отец ребёнка: Михей Павел Григорьевич

Минская губерния село Кошелево, Беларусь
Рождение ребёнка
15.06.1905

Дочь: Каменецкая Марья Павловна

Отец ребёнка: Михей Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
10.08.1909

Сын: Михей Александр Павлович

Отец ребёнка: Михей Павел Григорьевич

Няньково-Новогрудзский район, Барановичская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михей Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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