Михей (Легочинская) Елена Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Софья Павловна
Отец ребёнка: Михей Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Михей Павел Григорьевич
Минская губерния село Кошелево, Беларусь
Рождение ребёнка
15.06.1905
Дочь: Каменецкая Марья Павловна
Отец ребёнка: Михей Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
10.08.1909
Отец ребёнка: Михей Павел Григорьевич
Няньково-Новогрудзский район, Барановичская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно