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Михей Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Софья Павловна

Мать ребёнка: Михей Елена Всеволодовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Михей Евгений Павлович

Мать ребёнка: Михей Елена Всеволодовна

Минская губерния село Кошелево, Беларусь
Рождение ребёнка
15.06.1905

Дочь: Каменецкая Марья Павловна

Мать ребёнка: Михей Елена Всеволодовна

Рождение ребёнка
10.08.1909

Сын: Михей Александр Павлович

Мать ребёнка: Михей Елена Всеволодовна

Няньково-Новогрудзский район, Барановичская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михей Елена Всеволодовна

Смерть
1962
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