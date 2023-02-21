Михей Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Софья Павловна
Мать ребёнка: Михей Елена Всеволодовна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Михей Елена Всеволодовна
Минская губерния село Кошелево, Беларусь
Рождение ребёнка
15.06.1905
Дочь: Каменецкая Марья Павловна
Мать ребёнка: Михей Елена Всеволодовна
Рождение ребёнка
10.08.1909
Мать ребёнка: Михей Елена Всеволодовна
Няньково-Новогрудзский район, Барановичская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михей Елена Всеволодовна
Смерть
1962